Gelibolu'da Balıkçı Teknesinin Batması Sonucu Hayatını Kaybeden 3 Kişi Uğurlandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi, son yolculuğuna uğurlandı.

Güneyli Koyu'ndan Saros Körfezi'ne balık avı için dün akşam saatlerinde denize açılan ve Bakla Burnu açıklarında batan teknede hayatını kaybeden Salih Kocaman (53), Ayhan Yavaş (40) ve Mustafa Yaldızlı (46) için Gelibolu'da cenaze töreni düzenlendi.

Kocaman ve Yavaş'ın cenazesi Güneyli Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Yaldızlı'nın cenazesi ise Gelibolu'daki Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Alaeddin Kalfa Mezarlığı'na defnedildi.

Olay

Salih Kocaman, arkadaşları Ayhan Yavaş, Mustafa Yaldızlı ve Orhan Yavaş ile Güneyli koyundan Saros Körfezi'ne balık avı için tekneyle denize açılmıştı. Tekne henüz bilinmeyen nedenle Bakla Burnu açıklarında batmıştı. Orhan Yavaş olay sonrası yüzerek karaya çıkarken, Ayhan Yavaş ve Mustafa Yaldızlı hayatını kaybetmişti. Kayıp olduğu bildirilen Salih Kocaman'ın bulunması için Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı dalış timi ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Kocaman'ın cansız bedeni de dalış ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası teknenin battığı noktada 10 metre derinlikte bulunup sudan çıkarılmıştı.