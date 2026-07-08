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Gelibolu'da arazide çıkan yangın söndürüldü

Gelibolu'da arazide çıkan yangın söndürüldü
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan arazi yangını, muhtarlık arazözü ve belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Muhtar Celal Öztürk, vatandaşları yangın riskine karşı uyardı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde arazide çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Bolayır köyünün sahil kesimindeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi Bolayır Muhtarlığına bağlı arazöz yaptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gelibolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bolayır Mahallesi Muhtarı Celal Öztürk, hava sıcaklıklarının yangın riskini artırdığını belirterek, "Vatandaşlarımıza bu konuda gerekli uyarıları yapıyoruz. Daha dikkatli olmalarını ve en ufak bir ateş ya da duman görülmesi halinde yetkililere haber vermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
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