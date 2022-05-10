Gelibolu'da 31 Afgan kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Gelibolu'da 31 Afgan kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Doğan Zelova - Güncel
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Gelibolu'da 31 Afgan kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistanlı 31 göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

GELİBOLU, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistanlı 31 göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

İstanbul'dan 4 organizatör tarafından 2 araca bindirilen Afganistan uyruklu 31 kaçak göçmen, dün saat 22.00 sıralarında, Malkara-Gelibolu yolunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Durdurulan araçlardaki 4 organizatör de gözaltına alındı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltındaki 4 organizatör ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Doğan Zelova - Güncel

İstanbul, Jandarma, Hisarcık, Gelibolu, Güncel, Haberler

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