Gelibolu'da "2025 Yılına Veda Müzik Şöleni" düzenlendi

Gelibolu'da '2025 Yılına Veda Müzik Şöleni' düzenlendi
Güncelleme:
Gelibolu Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen '2025 Yılına Veda Müzik Şöleni Konseri', sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Konserde kültür ve sanatın birleştirici gücü bir kez daha ortaya kondu.

Gelibolu Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında, Gelibolu Müzik ve Folklor Kültür Derneği tarafından düzenlenen "2025 Yılına Veda Müzik Şöleni Konseri" Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, birbirinden değerli eserler seslendirilirken, kültür ve sanatın birleştirici gücü bir kez daha hissedildi.

Programın sonunda Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, koro şefi Hayri Güneş'e günün anısına plaket takdim etti. Batır, konserin hazırlanmasında emeği geçen sanatçılara ve organizasyonda görev alanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
