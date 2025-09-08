Gelibolu'da 2025-2026 Eğitim Yılı Başladı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı, 100. Yıl Barış Ortaokulu'nda düzenlenen törenle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan törende Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, öğrenci ve öğretmenlere başarı dileğinde bulundu.

Program kapsamında Kaymakam Koç ve Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, okulun halı sahasının açılışını yaptı. Ardından protokol, öğrencilerle birlikte fidan dikti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Özdemir, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin de katıldığı programda, ilçede eğitim gören 6 bin 53 öğrenci ders başı yaptı.