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Gelibolu'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı, Belediye Başkanı Soyuak mesaj yayımladı

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Gelibolu'da 19 Ekim Muhtarlar Günü için tören yapıldı, Dernek Başkanı Hasan Şen çelenk sundu. Şen ve muhtarlar Kaymakam Cihat Koç ile Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'ı ziyaret etti; Soyuak mesajında muhtarların yerel yönetimlerin temel yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak kutlama mesajı yayımladı.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, Gelibolu Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Şen'in anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Dernek Başkanı Şen, törende yaptığı konuşmada, muhtarlığın devlet ile vatandaş arasında köprü kuran köklü bir kurum olduğunu belirterek, fedakarlık ve gönüllülük esasıyla görev yapan tüm muhtarların gününü kutladı.

Törenin ardından Şen ve beraberindeki muhtarlar, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç ile Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak'ı makamlarında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Soyuak da yayımladığı mesajda, muhtarlık kurumunun yerel yönetimlerin temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini en yakından takip eden, mahallelerimizin ihtiyaçlarını bilen kıymetli temsilcilerimizdir. Kentimize en iyi hizmeti sunma yolunda muhtarlarımızla iş birliği içinde çalışmayı önemseyerek tüm muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Programlara siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA
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