Gelibolu'da üniversite ve yerel paydaşlar çalıştayda bir araya geldi

Güncelleme:
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen çalıştayda, bölgenin turizm potansiyeli, denizcilik konumu ve üniversite-kent iş birliği üzerine değerlendirmeler yapıldı. Çalıştay, akademik bilgi ve yerel deneyimin birleştirilmesiyle bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen "Gelibolu Çalıştayı"nda bölgenin turizm, denizcilik ve üniversite-kent iş birliği masaya yatırıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çalıştayla bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayarak, gelecek vizyonunu şekillendirmek amaçlandı.

Yüksekokulun ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştayda, "bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin sürdürülebilir turizm açısından değerlendirilmesi", "Gelibolu'nun denizcilikteki konumunun güçlendirilmesi ve deniz kaynaklarının ekonomik potansiyeli" ve "ÇOMÜ'nün akademik birikimi ile Gelibolu'nun yerel dinamiklerinin ortak projelerle buluşturulması" konuları ele alındı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, çalıştaydaki konuşmasında üniversite-kent iş birliğinin önemine dikkat çekerek, Gelibolu Piri Reis MYO'nun bölgenin gelişimine yönelik projelerde aktif rol oynamaya devam edeceğini belirtti.

Rektör Erenoğlu, çalıştayın akademik bilgi birikimi ile yerel deneyimi birleştirerek verimli sonuçlar doğuracağına inandığını ifade etti.

Oturumların tamamlanmasının ardından çalıştayın sonuç bildirgesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Program, konuşmacı ve oturum başkanlarına teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Çalıştaya, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, Gelibolu Piri Reis MYO Müdürü Prof. Dr. Alptürk Akçöltekin, Lapseki MYO Müdürü Doç. Dr. Engin Gür ile akademisyenler, öğrenciler, kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Aslan - Güncel
