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Gelibolu Belediyesi Çiftçilere Dronlu İlaçlama Hizmeti Sunacak

Gelibolu Belediyesi Çiftçilere Dronlu İlaçlama Hizmeti Sunacak
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Evreşe Belde Belediyesi zirai ilaçlama dronlarını çiftçilerin hizmetine sunarak tarımda modernleşme ve sürdürülebilirliği amaçlıyor. Başkan Hakkı Uysal, bu teknolojiyle çiftçilerin daha verimli hale geleceğini belirtti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe Belde Belediyesi, satın aldığı zirai ilaçlama dronlarını yöre çiftçisinin hizmetine sunacak.

Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal, zirai ilaçlama dronlarının hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, tarımda modernleşme ve sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla geliştirilen bu teknolojiyle, çiftçilere kolaylık sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Bu yatırımla tarımda sürdürülebilirliği ve modernleşmeyi desteklemeye devam ettiklerini ifade eden Uysal, "Zirai dronun faydalarını çiftçilerimizle paylaştık. 50 litre taşıma kapasitesiyle geniş alanlarda etkili ilaçlama yapabilen bu dronların yüksek hassasiyetli püskürtme sistemi, homojen bir dağılım sağlayarak kimyasal kullanımı optimize edebiliyor. 12 dakikada 50 dönüm alanı ilaçlayabilen dronlar, daha az enerji tüketimi ve minimum atıkla sürdürülebilir tarımı destekliyor." dedi.

Uysal, tarım sektöründe teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak bölge çiftçilerinin daha verimli ve ekonomik bir üretim süreci gerçekleştirmelerine katkı sunmayı hedeflediklerini, belediyenin benzer projelerle vatandaşların her zaman yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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