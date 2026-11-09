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Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak, 10 Kasım için Atatürk'ü anma mesajı yayımladı

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Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Soyuak, mesajında Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle andığını belirterek Cumhuriyet'i korumanın, ilke ve devrimlerine sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soyuak, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, bağımsızlığın ve çağdaşlaşma mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle andığını bildirdi.

Atatürk'ün yalnızca bir milletin kaderini değiştiren büyük bir komutan ve devlet adamı değil, aynı zamanda özgürlüğü, bağımsızlığı ve çağdaş uygarlık hedefini bir milletin ortak ülküsü haline getiren eşsiz bir lider olduğunu anlatan Soyuak, şunları kaydetti:

"En zor şartlarda milletine inanarak başlattığı kurtuluş mücadelesi ve ardından kurduğu Cumhuriyet, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Bizlere düşen en önemli görev, Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'i korumak, onun ilke ve devrimlerine sahip çıkmak, ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak ve gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak için kararlılıkla çalışmaktır. Atatürk'ün fikirleri, mücadelesi ve bağımsızlık tutkusu, dün olduğu gibi bugün de milletimizin ortak değeridir. Bu büyük mirası yaşatmak, hepimizin tarihi ve vicdani sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA
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