Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Göynücek'te Yapıldı

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Göynücek'te Yapıldı
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Amasya'nın Göynücek ilçesinde düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Mendil kapmaca, çuval yarışı gibi oyunlarla teknolojinin olumsuz etkilerine karşı fiziksel aktiviteye vurgu yapıldı.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde, Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği gerçekleştirildi.

Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, obezite ve dijital bağımlılığı önlemek amacıyla, Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen şenlikte, mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı ve körebe gibi geleneksel çocuk oyunları oynandı.

Etkinlik sırasında, teknolojinin olumsuz etkilerine karşı fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı ve kültürel mirasın genç nesillere aktarılması hedeflendi.

Şenlik, katılımcıların hatıra fotoğrafları çekmesiyle sona erdi.

Şenliğe, Kaymakam Osman Demirgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Ziyagil, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
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