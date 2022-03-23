"Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri" sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Hüsamettin Koçan'ın "Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri" başlıklı sergisi, Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat'ta ziyarete açıldı.

Sanatçının 30 yılda ürettiği yapıtlarından bir seçkinin yer aldığı sergi açılışına, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ressam Hüsamettin Koçan ve sanatseverler katıldı.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergideki eserler, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin kültüre bakışını semboller ve figürler üzerinden ele alıyor.

Açılışta konuşan Arısoy, Kasım 2019'dan itibaren Kazlıçeşme Sanat'ın İstanbul'un yeni kültür sanat odağı olacağını söylediklerini belirterek, "Bugün burası çok kıymetli ve büyük bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Hüsamettin Koçan'ın 'Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri' adlı sergisini açtık. 30 Haziran'a kadar ziyaretçilerimiz, pazartesi günleri ve bayram tatilleri hariç olmak üzere sergimizi her gün ziyaret edebilir." dedi.

Eserlere ilişkin bilgi veren ressam Koçan ise serginin tekniği, konuları ele alış biçimi ve aradığı insani derinlikle ülke ve dünya sanatına katkı sunmasını istediğini dile getirdi.

Sergi, sanatçının gelenek ve gelecek kavramlarına odaklandığı 1990'lı yıllardan bugüne, Anadolu topraklarındaki birikimlerin derin anlamlarla birbirine bağlandığı gerçeğini farklı boyutlarda ele alıyor.

Etkinlik kapsamında, akademisyen Nusret Polat yönetiminde, Can Aytekin, Ayşe Köksal ve Emre Zeytinoğlu'nun konuşmacı olarak yer alacağı, Koçan'ın sanatı ve felsefesi üzerine bir söyleşi de gerçekleştirilecek.