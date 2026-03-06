Haberler

Gelecek Partisi'nde Yeni Görevlendirmeler

Güncelleme:
Gelecek Partisi, yeni görevlendirmelerle Parti Başkanlık Kurulu'nda (PBK) yapılan değişiklikleri açıkladı.

Gelecek Partisi, yeni görevlendirmelerle değişiklik yapılan Parti Başkanlık Kurulu'nun güncellenen kadrosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklanan listeye göre, Ayhan Sefer Üstün Genel Başkan Vekili olarak görevlendirilirken, genel başkan yardımcıları ve sorumlu oldukları alanlar şöyle sıralandı:

"İzmir Milletvekili Mustafa Bilici-Siyasi İşler, Bursa Milletvekili C. Kani Torun- Dış İşleri, Engin Keskinel-Kurumsal İletişim ve Bilişim, Ferhat Esener- STK ve Halkla İlişkiler, Hasan Seymen- Genel Sekreter, Mustafa Yeşilyurt- Teşkilat, Ömer Ünal-Seçim İşleri, Rumi Bekiroğlu-Adalet ve Hukuk İşleri, Hasan Hüseyin Bozok- Yerel Yönetimler, Mustafa Gözel- Siyasi Söylem ve AR-GE, Yeşim Karadağ- Kadın Politikaları, Gökay Yavuz Ekonomi ve Finans Politikaları, Feridun Bilgin Sektörel Gelişme ve Kalkınma Politikaları, Meryem Türktekin-İnsan Hakları, Abdullah Başç-İdari ve Mali İşler, Aynur Algül- Sosyal Politikalar, Mustafa Çakmakçı- Gençlik ve Spor Politikaları, Burçak Başbuğ Erkan- İklim, Çevre ve Tarım, Can Cankesen- Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Abdullah Güzeldülger-Temiz Siyaset ve Yolsuzlukla Mücadele, Alper Alkan- Sağlık Politikaları, Alpaslan Yıldız- Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Politikaları, Azizcan Erenkol -Kültür ve Sanat Politikaları, Emrah Kılıç-İç Güvenlik ve Göç Politikaları ve Halime Polat- Aile Politikaları, Ufuk Karcı-Parti Sözcüsü."

Kaynak: ANKA
