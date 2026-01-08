Gelecek Partisi'nden Tokat Teşkilatına Teşekkür

(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal, partisinin grup toplantısına yoğun katılım sağlayan Tokat teşkilatına teşekkür etti. Ünal, Tokat İl Başkanı Ramazan Başaran ile ilçe başkanlarının grup toplantısına güçlü bir katılım gösterdiğini belirtti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı konuya ilişkin paylaşımda, Tokat İl Başkanı Ramazan Başaran ve ilçe başkanlarına teşekkür ederek, bu değerli heyetin Genel Merkez'de Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında misafir edildiğini söyledi. Yapılan görüşmede Tokat iline ilişkin değerlendirme ve istişarelerin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapılan buluşmada, Tokat teşkilatının çalışmaları ve il özelindeki gelişmeler ele alınırken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu ve yeni ilçelere atamaların yapıldığı belirtildi.