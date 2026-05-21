CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu Olağanüstü Toplanacak

ANKARA - Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için mutlak butlan kararını değerlendirmek üzere bu akşam olağanüstü toplanacak.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için alınhan mutlak butlan kararının ardından diğer siyasi partlerde de hareketlilik yaşanıyor. Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu saat 21.00'de Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA