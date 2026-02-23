Gelecek Partisi'nden Bakan Işıkhan'ın Reklam Panolu İftarına Gönderme: "Reklam Reklam Show"

(ANKARA) - Gelecek Partisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın AK Parti reklam panosunun yer aldığı ev iftarı paylaşımına sosyal medyada yayımladığı video ile tepki gösterdi. Parti, videoyu "Reklam Reklam Show" ifadeleriyle kamuoyu ile paylaştı.

Gelecek Partisi, Bakan Işıkhan'ın kamuoyunda gündem olan, AK Parti reklam panosunun yer aldığı ev iftarı paylaşımına sosyal medya üzerinden yayımladığı video ile gönderme yaptı.

Partinin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Işıkhan'ın söz konusu iftar sofrasına ait görüntülerin de yer aldığı bir video yayımlandı. Videoda, daha önce bir televizyon kanalında ramazan ayındaki siyasi iftar organizasyonlarını konu alan bir skeçten kesitlere yer verildi.

Paylaşım, "Reklam Reklam Show" başlığıyla kamuoyuna sunuldu.

Kaynak: ANKA