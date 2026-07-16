Gelecek Partisi'nden "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü"Ne Destek

(ANKARA) - Gelecek Partisi yöneticileri, "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü"nü altıncı gününde ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün, "Adaletiniz batsın" diyerek tepki gösterdi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Can Cankesen ve Halime Polat, Bolu Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının başlattığı "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü"nü altıncı gününde ziyaret etti.

Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "78 can… Yarısı daha ilkbaharında olan çocuklar... Anneler, babalar, evlatlar, en garibide adalet dağıtan hakimler adalet için yollara düşmüşler… Adaletiniz batsın…" ifadesini kullandı.

Can Cankesen de aileleri ziyaret ederek acılarını paylaştıklarını belirtti ve 18 Temmuz'da Ulus'ta yapılacak açıklamaya destek olacaklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA