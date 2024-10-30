Gelecek Partisi'nde Yeni Parti Sözcüsü: Ufuk Karcı
Gelecek Partisi'nde Genel Başkan Basın Müşaviri Ufuk Karcı, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu tarafından Parti Sözcüsü olarak atandı. Karcı'nın görevi Hasan Seymen'den devraldığı açıklandı.
(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkan Basın Müşaviri Ufuk Karcı, Parti Sözcülüğü görevine getirildi.
Gelecek Partisi'nde Genel Başkan Basın Müşavirliği görevini yürüten Ufuk Karcı, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun görevlendirmesiyle Hasan Seymen'in yerine Parti Sözcülüğü'ne getirildi.
Gelecek Partisi'nin resmi X hesabından yeni görevlendirmeyle ilgili şu paylaşım yapıldı:
"Gelecek Partisi Genel Merkez Parti Sözcümüz olarak, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun takdirleriyle Genel Başkan Basın Müşavirimiz Sayın Ufuk Karcı görevlendirilmiştir. Yeni görevlendirmemizin milletimiz, memleketimiz ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz."