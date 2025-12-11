Gelecek Partisi 6'ncı Yılını Haymana Kampı ile Kutlayacak

(ANKARA) - Gelecek Partisi, kuruluşunun 6'ncı yılı dolayısıyla 12–14 Aralık günleri arasında Ankara'nın Haymana ilçesinde kamp programı düzenliyor.

"Sözümüz aynı, yolumuz Gelecek" sloganıyla düzenlenecek kampa, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, parti yönetim kurulu üyeleri ve il başkanları katılacak.

Üç gün sürecek kampta, parti teşkilatlarının çalışmaları masaya yatırılacak, güncel siyasi gelişmeler değerlendirilecek ve sonraki döneme ilişkin yol haritası ele alınacak. Program kapsamında çeşitli başlıklar altında eğitim oturumları düzenlenecek, teşkilat sunumları ile sahadan gelen gözlemler ve raporlar paylaşılacak.

Kampın son gününde ise Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, kapanış oturumunda teşkilat mensuplarına hitap edecek. Davutoğlu'nun konuşmasında, partinin 6 yıllık çalışmaları, gelecek döneme ilişkin hedefleri ve Türkiye'nin temel meselelerine dair çözüm önerilerinin öne çıkması bekleniyor.