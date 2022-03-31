'Gelecek Bugün Başlar' koçluk eğitimi 8 Nisan'da başlıyor

Yaşam, gelişim, performans, mentorluk gibi kavramlarla çeşitlenen koçluk eğitimi, sadece profesyonel yöneticilere değil, yaşamını doğru yönetmek isteyen herkese kılavuzluk ediyor. MCC Fatih Elibol'un son kitabıyla aynı isimdeki koçluk eğitimleri Gelecek Bugün Başlar, 8 ve 9 Nisan'da online ortamda gerçekleştirilecek.

Koçluk eğitiminin kendini keşfetme yolculuğu olduğunu ve koçların da bu yolculuğa arkadaşlık yaptığını kaydeden MCC (Master Certified Coach) Fatih Elibol, "Koçlar, yaşamını kendi değerleri çerçevesinde şekillendirmek isteyen herkese rehberlik eder. Ben de daha önce binlerce kişiye ulaşan 'Gelecek Bugün Başlar' adlı kitabım ve onunla aynı adı taşıyan etkinliklerimle, geleceğini değerlerine göre şekillendirmek isteyenlere yol arkadaşlığı yapıyorum. Önce geçmiştekileri fark edip kendimizi tanıyoruz, ardından geçmişi tecrübe olarak kabul edip bugünden geleceğe doğru hedeflediğimiz benliğimize, varmak istediğimiz noktaya doğru ilerleyeceğiz. Gelecek Bugün Başlar okurlarına özel 8 ve 9 Nisan tarihlerinde 19: 30'da online ortamda düzenleyeceğim etkinliklerde, katılımcılarla birlikte geleceğe doğru ilerleyerek yeni bir benliğe kavuşabilmenin yol haritasını oluşturacağız" dedi.

YENİ VERSİYONA ULAŞMANIN YOL HARİTASI

Halen AB Parlementosu'nun ve Birleşik Krallık Lordlar Kamarası'nın mentor koçluğunu sürdüren ICF sertifikalı Mentor Koç Fatih Elibol, kendisinin koçu olmak isteyenlere kitabında farklı bir yaşam rotası çizdiğini belirterek, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Koçluk eğitimi, geleceği bugünden tasarlamak için geçmişe ihtiyaç duyuyor. Bu sürecin tüm aşamalarını aktardığım kitabımda, okuyuculara yeni versiyonlarına ulaşmaları için yapmaları gerekenleri anlatmıyorum. Aksine sorduğum sorularla kişilerin doğru yolu bulmasını sağlıyorum. Bu sorulara verdikleri yanıtlar, yeni versiyonun omurgasını oluşturuyor. Kitabımdan hareketle düzenlediğim etkinliklerle de bu versiyonu yaşanabilir ve sürdürülebilir kılmak için alıştırmalar yapıyoruz. Katılımcılar kendi mutluluğu ve huzuru için yeniden var olmanın izini sürüyor."

Demirören Haber Ajansı / Güncel