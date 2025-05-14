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Geleceğin Yazarları Projesi: Öğrenciler Kitap Fuarında Buluşuyor

Geleceğin Yazarları Projesi: Öğrenciler Kitap Fuarında Buluşuyor
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Geleceğin Yazarları Projesi', 16-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek kitap fuarı ve imza günü ile sona erecek. Proje kapsamında öğrencilerin yazdığı eserler sergilenecek.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, öğrencilere yazma yeteneği kazandırmak ve onları kültürel üretimin bir parçası haline getirmek amacıyla hayata geçirdiği "Geleceğin Yazarları Projesi", kitap fuarı ve imza günü ile sona erecek.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ikinci kitap fuarı ve imza günü, 16-18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Kitap fuarında İstanbul'un 39 ilçesinden projeye katılan okullara ait 39 stant yer alacak. Bu stantlarda öğrencilerin bir yıl boyunca yoğun emek ve hayal gücüyle oluşturduğu yazılar, derlenmiş kitaplar halinde sergilenecek.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünü temsilen hazırlanan 2 özel stant da ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Fuarda, genç kalemlerin özgün yazılarıyla tanışmak, onlardan imzalı kitaplar almak ve yazarlık yolculuklarına birebir tanıklık etmek mümkün olacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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