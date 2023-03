GELECEĞİN KADIN GEMİ İNŞA USTALARI

MERSİN'in Silifke ilçesinde bulunan Taşucu Profesör Dr. Durmuş Tezcan Lisesi Gemi İnşa Bölümü'nde eğitim gören 8 kız öğrenci, geleceğin gemicileri olarak yetişiyor. Kaynak yapıp gemi parçalarının montajını yapan öğrenciler, teorik ve uygulamalı eğitim alıyor.

Taşucu Prof. Dr. Durmuş Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gemi İnşa Bölümü, 118 öğrenciyle eğitim-öğretimi sürdürüyor. Bölgedeki kız öğrenciler, okula yoğun ilgi gösteriyor. 118 lise öğrencisi bulunan bölümde gemi yapımı alanında 8 kız öğrencisi eğitim görüyor. Öğrenciler, gemi yapım ustası, gemi kaynak ustası ve gemi yapımı öğretmeni olmak için atölyeye giriyor. İş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri doğrultusunda gemi yapımı alanına ait beceriler ile ilgili yeterliliklerinin kazanıldığı atölyede öğrencilere, gemi inşasında kullanılan yeterliliklerin kazandırılması, kullanılan malzemeleri kavrayabilmesi, el takımlarını ve el makinelerini kullanabilmesi teknikleri öğretiliyor.

'ÖĞRENCİLER BÖLÜMÜ SEVEREK OKUYOR'

Öğrencilerin teorik ve uygulamalı eğitim aldıklarını dile getiren okul müdürü Asım Semizer, 'Gemi inşaat alanında öğrenim gören öğrencilerimiz ilk etapta bu dalı seçtiklerinde bu işi yapıp yapamayacakları noktasında benim de şüphelerim vardı. Ancak zaman içerisinde onların da erkeklerden hiçbir farkının olmadığını gördüm. Çalışmaları severek yaptıklarını görmek beni de ayrıca mutlu etti. Baktığımızda ileriki süreçlerde bu mesleği ilerletmek istediklerini bu mesleği yapıyor olmaktan mutluluk duyduklarını görmek ayrıca mutlu etti. Onların geleceği için bizler de elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz' dedi.

'ÖĞRENCİLER HEM TEORİK HEM PRATİK EĞİTİM ALIYOR'

Gemi Yapımı Alanı öğretmeni Hüseyin Baysal da 'Öğrencilerimiz gemi yapımı ile ilgili bilgiyi teorik ve uygulamalı olarak almakta. Bölümümüzde kız öğrencilerimizde mevcut. Gelecek vaat eden bir bölüm. Son yıllarda erkek öğrenci olarak sayımız yeterli olsa da bu sene kız öğrencilerden de talep var bu alana bu mesleğe. Gemi yapımı alanıyla ilgili kız öğrencilerimizin iş bölümünde erkek öğrencilerden hiçbir farkı yok. Kız öğrencilerimiz de erkek öğrencilerimiz kadar teorik alanda da becerikliler. Okulumuzun imkanları gerçekten çok iyi. Öğrencilerimize alanları ile ilgili her türlü eğitimi alma imkanı sunuyor. Sadece gemi yapımı ile ilgili değil, öğrencilerimiz imalat sektöründe, üretim sektöründe, tersane sektöründe her bölgede çalışma imkanı bulabilmekte' diye konuştu.

BABA MESLEĞİNİ DEVAM ETTİRİYOR

Bölümün kız öğrencilerinden Aleyna Kurt. 'Gemi yapımı ustası olmak için kaynak bölümünü seçtim. Bence en güzel meslek kaynakçılık. Kadınlar her şey olabilir her şey yapabilir ve her şeye gücü yetebilir. İlk başlarda biraz zorlanmıştım ama şimdi asla zorlanmıyorum' ifadesini kullandı.

Baba mesleği olan gemi yapımı mesleğini seçtiğinin altını çizen kız öğrenci Melisa Çivi ise 'Ben bu bölümü Gemi Yapımı Öğretmeni olmak için seçtim. Onun üzerine eğitim almaya çalışıyorum. Babamın mesleği aynı zamanda. Babamın mesleğini devam ettireceğim' dedi.