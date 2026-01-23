Haberler

Kütahya'da evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Kütahya'da evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Gediz İlçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 72 yaşındaki Hamide Çelen hastanede yaşamını yitirdi. Yangın, tek katlı evde meydana geldi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'nın Gediz İlçesinde evinde çıkan yangında dumandan etkilenen Hamide Çelen (72), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Gökler beldesi Kuzey Mahallesi'nde Hamide Çelen'in yalnız yaşadığı evde çıktı. Çelen'e ait tek katlı evden alevlerin yükseldiğini gören komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmada Çelen, alevlerin arasından baygın halde çıkarıldı. Çelen, ambulans ile Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yangın ise ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Dumandan zehirlenen Çelen, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Çelen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Jandarmanın, soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
Kars'ta vefa dolu görüntü: Hasta annesini kucağında taşıdı

Vefanın en saf hali! Kucağında taşıdığı kişi bakın kim
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu
Maç için sahaya giden hakemler gördükleri manzara karşısında şoke oldu

Maç için sahaya giden hakemler şoke oldu