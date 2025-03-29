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Gediz'de TIR ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

H.E. idaresindeki 26 AVG 268 plakalı tır, Gediz-Çavdarhisar kara yolu Yunuslar mevkisinde, Ayşe Beydilli'nin (50) kullandığı 43 LB 574 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Hafif ticari araçta sıkışanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralanan tır sürücüsü H.E. ile hafif ticari araç sürücüsü ve aynı araçtaki Mehmet (53) ve Fatma Beydilli (20) sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ayşe Beydilli, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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