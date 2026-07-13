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Gediz'de şarampoldeki toprak yığınına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Gediz'de şarampoldeki toprak yığınına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, şarampoldeki toprak yığınına çarptı. Sürücü M.B. ve eşi H.B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, savrularak şarampoldeki toprak yığınına çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı.

M.B. (71) idaresindeki 43 ADT 157 plakalı otomobil, Gediz-Uşak kara yolunun 9. kilometresinde kontrolden çıkıp savrularak şarampoldeki toprak yığınına çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan sürücü M.B. ile eşi H.B. (70), sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ergün Caran
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