"Geçmişteki Deneyimlerle Olumlu Sonuç ABD'ye Bağlı" - Haberler

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"Geçmişteki Deneyimlerle Olumlu Sonuç ABD'ye Bağlı"

DailyMotion.com - Güncel
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Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, VOA Türkçe'ye açıklamasında, ilişkilerde 2000'li yıllarda iki ülke dışişleri bakanlıklarında Condoleezza Rice ve Abdullah Gül dönemi söz konusuyken "stratejik ortaklık" ifadesi kullanılmaya başlandığını ancak bugüne bakıldığında bunun...

Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, VOA Türkçe'ye açıklamasında, ilişkilerde 2000'li yıllarda iki ülke dışişleri bakanlıklarında Condoleezza Rice ve Abdullah Gül dönemi söz konusuyken "stratejik ortaklık" ifadesi kullanılmaya başlandığını ancak bugüne bakıldığında bunun pek başarılı olmadığını söyledi.

DailyMotion.com / Güncel

Condoleezza Rice, Togo Cumhuriyeti, Hüseyin Bağcı, Politika, Güncel, Haberler

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