Geçmişteki ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle yargı dışı çözüm ekibine karşı gösteri düzenlendi
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Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Devlet Sarayı önünde bir araya gelen Adalet için Mağdurlar Dayanışma Ağı'na üye çok sayıda aktivist ve insan hakları ihlali mağduru kişilerin aileleri gösteri düzenledi.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Devlet Sarayı önünde bir araya gelen Adalet için Mağdurlar Dayanışma Ağı'na üye çok sayıda aktivist ve insan hakları ihlali mağduru kişilerin aileleri gösteri düzenledi. Göstericiler, Endonezya hükümetinden, geçmişteki ağır insan hakları ihlalleri için yargı dışı bir çözüm ekibi oluşturulmasına ilişkin Başkanlık Kararnamesi'nin iptalini istediler.
Kaynak: AA / Eko Siswono Toyudho - Güncel