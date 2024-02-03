Geçici barınma merkezlerindeki çocuklara psikososyal destek sürüyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da 6 Şubat depreminden en çok etkilenen çocuklara yönelik psikososyal destek çeşitli etkinlikler eşliğinde sürüyor.

Adıyaman'da ekipler depremin psikolojik etkisini en aza indirmek için çeşitli sosyal etkinlikler düzenliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde psikososyal destek çalışmaları kapsamında geçici konaklama merkezlerinde oluşturulan çocuk dostu alanlarda bir yıl da 351 bin 414 çocuğa hizmet verildi.

116 çocuk gelişimci başta olmak üzere çocuk dostu alanlarda psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal çalışmacılar ve öğretmenler tarafından Adıyaman merkezde 21, Besni, Çelikhan, Gölbaşı ve Kahta ilçelerinde 7 çocuk dostu alan ile birlikte toplam 28 alanda hizmet verildi.

Çocuklarla yürütülen psikososyal destek çalışmaları kapsamında, 134 bin 997 çocuk ile psikolojik ilk yardım, 48 bin 205 çocuk ile psikoeğitim ve eğitim, 4 bin 950 çocukla grupla psikolojik danışmanlık, 6 bin 663 çocukla bireysel görüşme, 156 bin 280 çocukla sosyal iyileştirme çalışması yapıldı.

Bu etkinliklerden bir tanesi de Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan K-14 konteyner kentte kalan ailelerin çocuklarına yönelik yapıldı. Bir ay boyunca kitap okuma etkinliği düzenlendi. En çok kitap okuyan ilk 10 çocuğa çeşitli hediyeler verildi. Hediye töreni öncesinde Adıyaman Gençlik Merkezi tarafından sosyal etkinlik düzenlenerek, çocuklar gönüllerince eğlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler'de sosyolog olarak görev yapan Rıza Şahin, "Ayda bir düzenli kitap okuma yarışmaları gerçekleştiriyoruz. Kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini veriyoruz. Burada hedefimiz çocukları teknoloji bağımlılığından kurtarmak, kötü alışkanlıklar edinmesinin önüne geçmektir. Zamanı verimli kullanarak, kitap okuma alışkanlığı edindirmek, kitabın hayattaki önemini kavramalarını sağlamaktır. Aynı zamanda kütüphane kurarak, bu tür etkinliklerle birbirlerini tanımalarını sağlıyoruz" dedi.

Kitap okuma yarışmasında bir ayda 38 kitap okuyan İdil Irmak Erdengi, 32 kitap okuyan Sena Taşar ikinci oldu.