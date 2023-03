Geçen yıl kuruyan şelale yağışlarla yeniden akmaya başladı

BATMAN - Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasına bağlı oluşan kuraklık nedeniyle geçen yıl kuruyan Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Ayngebire Şelalesi karların erimeye başlaması ve yağmurun etkisiyle yeniden akmaya başladı.

Geçen yıl yağışların az olması sebebiyle kuruyan Kozluk ilçesine bağlı Ayngebire Şelalesi, bu yıl yağan yağmurlarla beraber tekrardan akmaya başladı. Her yıl şelaleyi görmeye geldiklerini söyleyen vatandaşlardan Selman Tür, "Her yıl buraya geliyoruz, burası Kozluk'un Ayngebire şelalesi. Geçen yıl geldi, kuraklıktan dolayı hiç akmıyordu. Bu yıl içinde ilk defa geldik şaşırdık. Şarıl şarıl akıyor. Her taraftan sular iniyor aşağıya. Müthiş bir görüntü harika bir görüntü. Herkesin görmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Yağan yağışların ardından kuruyan şelale tekrardan aktığını söyleyen Seda Tan ise, "Geçen yılda Ayngebire'deki şelaleye geldik. Geçen yıl geldiğimizde bu kadar gür bir su yoktu. Bu sene olan sellerdeki taşkınlarla beraber ilk defa burada şelaleyi görüyorum" diye konuştu.