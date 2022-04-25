Geçen yıl kuraklıktan etkilenen Amasya'da barajlar doldu

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, geçen yıl Türkiye'nin en kurak illerinden birinin Amasya olduğuna işaret ederek, "İlimizde DSİ'ye ait 4 baraj ve 17 gölet var. Bunlardaki doluluk oranı geçen yıl yüzde 34 iken bu yılki doluluk oranı yüzde 83." dedi.

Suluova ilçesindeki Yedikır Barajı'nda incelemelerde bulunan Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılki yağışların çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Baraj ve göletleri dolaşarak vatandaşlardan bilgi aldıklarını anlatan Masatlı, "Geçen yıl ilimiz, Türkiye'nin en kurak illerinden birisiydi, bu kuraklığı değişik şekillerde hissettik. Bu kuraklığın sonuçlarını azaltmak için, geçen yıl mısır ekimi yerine, çiftçilerimizi ayçiçeği ekimine yönelttik ve bundan olumlu sonuç aldık. Çok şükür bu sene tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de yeterli yağışı aldık." diye konuştu.

Kent genelinde toplam, DSİ'ye ait 4 baraj ve 17 göletin olduğuna işaret eden Masatlı, şunları kaydetti:

"Bunlardaki doluluk oranı geçen yıl yüzde 34 iken bu yılki doluluk oranı yüzde 83. Diğer taraftan İl Özel İdaremize bağlı 8 göletimiz var, bunların doluluk oranı da yüzde 60. Bu doluluk oranları mayısın sonuna doğru kuvvetle muhtemel yüzde 100'leri bulacak. İnşallah bu sene toprağını suyla buluşturmak isteyen tüm çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu bütün suyu tedarik etmiş olacağız. İnşallah, bereketli, güzel ve verimli bir yıl geçiririz. Suyun olmadığı bir yerde tarımdan bahsedilemez, ilimiz ülkenin tarımsal hasılasına bu yıl daha çok katkı sağlayacaktır."