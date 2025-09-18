Haberler

Gece yarısı yaptıkları rezilliğe bakın: Neyse ki polisler suçüstü yakaladı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Gece yarısı yaptıkları rezilliğe bakın: Neyse ki polisler suçüstü yakaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gece yarısı yaptıkları rezilliğe bakın: Neyse ki polisler suçüstü yakaladı
Haber Videosu

Şişli'de gece yarısı hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı. Kaçmaya çalışan şahıslar Güven Timleri tarafından kısa sürede gözaltına alınırken, Beşiktaş'ta da hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

İstanbul Şişli'de gece yarısı hırsızlık yapan 2 şüpheli, devriye gezen polis ekiplerince fark edilerek suçüstü yakalandı. Polislerin dur ihtarına rağmen kaçmaya çalışan şahıslar, kısa süre içinde Güven Timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin Beşiktaş'ta meydana gelen başka bir hırsızlık olayına da karıştıkları belirlendi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Bella Hadid'den korkutan paylaşım: Hastane yatağından fotoğraflar geldi

İsrail karşıtı ünlü modelden kötü haber
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

habere atılan başlığa göre demekki hırsızlık aleni şekilde yapılırsa rezillik oluyor dolaylı yoldan yapılırsa pahalıya usülsüzce dezenfektan satmak, üç beş maaş almak, geçmeyen uçmayan yerlere garanti vermek, üçe yapılacak işi yirmi üçe yaptırmak gibi bir şey olmuyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere, Filistin devletini tanıyacak

Trump ziyareti sonrası İngiltere'den tarihi Filistin hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.