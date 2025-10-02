Haberler

Gece Müze Ziyaretleri 2 Kasım'a Kadar Uzatıldı

Gece Müze Ziyaretleri 2 Kasım'a Kadar Uzatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side ve Efes ören yerleri ile Galata Kulesi'nde gece müze ziyaretlerinin 2 Kasım'a kadar uzatıldığını açıkladı. Bu yıl 550 binden fazla ziyaretçi ağırlayan uygulama, kültürel mirası gecenin büyüsüyle yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side ve Efes ören yerleri ile Galata Kulesi'nde gece ziyaretlerinin 2 Kasım'a kadar uzatıldığını bildirerek, "Bu yıl 550 binden fazla misafirimizi ağırladığımız gece müzeciliğimiz, kültürümüzün sadece gündüz değil, gecenin büyüsünde de nasıl görkemle parladığını herkese gösteriyor." ifadesini kullandı.

Ersoy, NSosyal hesabından, gece müzeciliğine ilişkin açıklamada bulundu.

Bu yıl da büyük ilgi gören gece müzeciliğinin 1 Ekim itibarıyla sona erdiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Işıklar yandığında tarih yeniden hayat buluyor. Binlerce yıllık Efes, geceyle birlikte adeta ikinci bir doğuşu yaşıyor. Sütunlar, taşlar ve ihtişamlı yapılar, gökyüzünün karanlığında ışıkla birleşerek bambaşka bir anlam kazanıyor. Bu yıl 550 binden fazla misafirimizi ağırladığımız gece müzeciliğimiz, kültürümüzün sadece gündüz değil, gecenin büyüsünde de nasıl görkemle parladığını herkese gösteriyor. Gelen yoğun talep üzerine ise Side Ören Yeri, Galata Kulesi ve Efes Ören Yeri'nde gece ziyaretlerini 2 Kasım'a kadar uzatıyoruz. Kültür ve tarihimizin geceyle buluştuğu bu eşsiz deneyime herkesi davet ediyorum."

Efes, Galata Kulesi ve Pamukkale Hierapolis en çok ziyaret edilenler

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de bu yıl haziran-eylül döneminde gece müzeciliği uygulamasında yaklaşık 550 bin ziyaretçi ağırlandı.

En çok ziyaret edilen noktalar arasında Efes Ören Yeri, Galata Kulesi ve Pamukkale Hierapolis Ören Yeri öne çıktı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

Türkiye uyumadı! Haberi duyan sokağa çıktı, konsolosluk taşlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ayşe Barım'ın tahliye kararına itiraz

Başsavcılık dün akşam tahliye olan Ayşe Barım için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu

Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu
AK Partili Nasıroğlu canlı yayında müjdeyi verdi: Bir ilimiz büyükşehir oluyor

AK Partili vekil hemşehrilerine müjdeyi verdi: Büyükşehir oluyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.