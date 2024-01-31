Üye Girişi
Haberler

Gebze'deki bir fabrikada patlama: 1 işçi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada boş LPG tankında kumlama işlemi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi yaralanırken, çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada boş LPG tankında kumlama işlemi sırasında patlama oldu. Patlamada 1 işçi yaralanırken, çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Pelitli Mahallesi 4429 Sokak'taki yüzey boyama ve kumlama fabrikasında meydana geldi. Boş haldeki LPG tankında, kumlama işlemi sırasında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlama nedeniyle fabrikadaki işçilerden Volkan G. yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çıkan küçük çaplı yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, LPG tankı ile bir forkliftte hasar oluştu. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Gebze İş Kazası İtfaiye Güvenlik Kaza Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title