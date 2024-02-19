Gebze'deki Alüminyum Fabrikasında Yangın Söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan alüminyum fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alüminyum fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dilovası OSB D 4012. Sokak'taki alüminyum fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Bölgede, soğutma çalışması yapıldı.