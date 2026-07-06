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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 bin 500 sentetik ecza hap ve 3 cep telefonu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 bin 500 sentetik ecza hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bunun sonucunda Gebze'de düzenlenen operasyonda, 25 bin 500 sentetik ecza hap ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Melih Palas
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