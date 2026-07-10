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Trafikte tartıştıkları kişiyi sopayla dövdüler: 4 gözaltı

Trafikte tartıştıkları kişiyi sopayla dövdüler: 4 gözaltı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte çıkan tartışmada bir kişi sopalarla dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde trafikte çıkan tartışmada, bir kişiyi sopalarla döven 4 şüpheli gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gebze'de dün, trafikte henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçlarından inen 4 kişi, 1 kişiye sopalarla saldırdı. Kaçmaya çalışan kişi, aldığı darbeler sonucu yere düştü. Şüpheliler yerdeki kişiyi, sopalarla dövdü. Olay anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sanal medya platformlarında yayılması üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralanan kişinin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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