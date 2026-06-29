Başından vurulan Ece Naz öldü; evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte olduğu evde tabancayla başından vurulan 18 yaşındaki Ece Naz Macit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 3 kişinin sorgusu sürüyor.
HASTANEDE ÖLDÜ
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, arkadaşlarıyla bulunduğu evde tabancayla başından vurularak ağır yaralanan Ece Naz Macit(18) tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında evde bulunan 1'i 17 yaşında kız, diğer 2'si 19 yaşlarında erkek olmak üzere 3 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Selda Hatun TAN/ İZMİT(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı