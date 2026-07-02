Kocaeli'deki silahlı kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Beratcan Başboğa, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan M.K'nin aynı hastanenin yoğun bakımındaki tedavisinin sürdüğü, Y.B'nin ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Bu arada, olaya ilişkin E.K, S.K, F.K. ve Ö.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde dün iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda E.K. ve S.K'nin silahla ateş ettiği Y.B. (20) ile Beratcan Başboğa (17) ve yoldan geçerken vurulduğu değerlendirilen M.K. (45) yaralanmıştı.