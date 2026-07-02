Haberler

Kocaeli'deki silahlı kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki Beratcan Başboğa hayatını kaybetti, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Beratcan Başboğa, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan M.K'nin aynı hastanenin yoğun bakımındaki tedavisinin sürdüğü, Y.B'nin ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Bu arada, olaya ilişkin E.K, S.K, F.K. ve Ö.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde dün iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda E.K. ve S.K'nin silahla ateş ettiği Y.B. (20) ile Beratcan Başboğa (17) ve yoldan geçerken vurulduğu değerlendirilen M.K. (45) yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı

NATO Zirvesi için kritik tedbir! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Edin Dzeko'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda

Bosna Hersek ve ABD kozlarını paylaştı: İşte turu geçen ülke
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 61'inci duruşma

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 61'inci duruşma
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

Sadece 24 saat kaldı! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni zamlı maaşlar
Fuat Oktay'dan Özel'in Financial Times yazısına tepki: Klasik vesayet özleminin yeni bir tezahürü

Fuat Oktay'dan Özel'in yabancı bir gazeteye yazdığı yazıya sert tepki
Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal etti! Gece polis zoruyla dışarı atıldı
Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! 5 ay önce sözleşme uzatmıştı

Acun Ilıcalı, F.Bahçe'nin yıldızını alıyor! İmzayı 5 ay önce atmıştı