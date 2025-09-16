Haberler

Gebze'de Servis Minibüsü Devrildi, Şoför Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile çarpışarak devrilen bir servis minibüsünün şoförü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köşklüçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde Ş.Y. idaresindeki 41 P 4938 plakalı servis aracı ile A.B. yönetimindeki 41 BAT 433 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilerek yan yatan servis aracının sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Servis minibüsünde yolcu olmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
