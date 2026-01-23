Haberler

Kocaeli'de plastik atık deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de plastik atık deposunda çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir plastik atık deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, depoda hasara yol açtı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik atık deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pelitli Mahallesi 4464. Sokak'taki plastik atık deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın depoda hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki: Mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı yoktur

Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı

İstanbul gişelerde facia! Bilanço ağır
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu