Gebze'de Otomobil Bariyere Çarptı: 4 Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, otomobilin bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücü ve yolcular hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Miraç A. idaresindeki 24 ED 197 plakalı otomobil, Tavşanlı mevkisinde bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Kezban A, Ali A. ve Hüseyin A. sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel