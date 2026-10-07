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Gebze'de öğrencinin ölümüne neden olan sanığa 2 yıl 8 aydan 9 yıla hapis istendi

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Gebze'deki duruşmada savcı, servis aracıyla çarptığı ilkokul öğrencisi kız çocuğunun ölümüne neden olan sanığın bilinçli taksirle öldürme suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis istedi. Mahkeme sanığın tutuklanması talebini reddetti, ev hapsi devam ederken duruşma ertelendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis aracıyla çarptığı ilkokul öğrencisi kız çocuğunun ölümüne neden olan sanığın 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Gebze 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, ev hapsinde bulunan sanık İ.C, olayda hayatını kaybeden Ela Tabakoğlu'nun annesi Serpil ve babası Fatih Tabakoğlu ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık İ.C. aleyhine olan hususları kabul etmediğini söyledi.

Sanık avukatı, bir önceki Adli Tıp Kurumu raporuyla yenilenen rapor arasında ciddi teknik farklılıklar olduğunu, bu çelişkilerin giderilmediğini, aksine kusurun kimlere ve hangi gerekçeyle yüklendiği konusundaki belirsizliklerin arttığını savundu.

Müdafi, tüm belgeler ve delillerin İTÜ Trafik Kürsüsü ve Karayolları Genel Müdürlüğü Fen Heyeti'ne gönderilmesini, ayrıntılı kusur incelemesi yapılmasını ve müvekkilinin ev hapsine yönelik adli kontrolünün kaldırılmasını talep etti.

Baba Fatih Tabakoğlu, kızının sanık tarafından kasten öldürüldüğünü düşündüğünü öne sürerek, cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık İ.C'nin "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanığın tutuklanması talebinin reddine ve ev hapsi şeklindeki adli kontrolünün devamına karar veren hakim, mütalaaya karşı savunma yapmaları için taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

Süreç

Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 Şubat'ta öğrenci taşıyan İ.C. idaresindeki 41 P 3597 plakalı servis aracı, 2232. Sokak'tan 2230. Sokak'a dönerken ilkokul 1. sınıf öğrencisi Ela Tabakoğlu'na (6) çarpmıştı. Tabakoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kaza yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü İ.C. tutuklanmıştı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İ.C'nin Karayolları Trafik Kanunu'nun "dönüş kurallarını", Ela Tabakoğlu'nun da "yayaların uyacakları kuralları" ihlal ettiği kaydediliyor.

Bilirkişi raporuna göre İ.C'nin "tali", maktul Ela Tabakoğlu'nun da "asli" kusurlu olduğu aktarılan iddianamede, İ.C'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi ile 3 aydan 3 yıla kadar meslek icrasının yasaklanması ya da sürücü belgesinin geri alınması talep ediliyor.

Öte yandan, yeniden hazırlanan bilirkişi raporunda, İ.C. ile ölen çocuğun servis aracına binmesinde sorumluluğu bulunan kişi veya kişilerin "asli kusurlu" olduğu, Ela Tabakoğlu'nun ise kusursuz olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA
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