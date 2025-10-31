Haberler

Gebze'de Mühürlenen Binalardan Tahliyeler Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bir binanın etrafındaki 12 bina mühürlenerek 45 aile tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar, acil ihtiyaçları olan eşyalarını almak üzere evlerine girdi.

EVLERİNDEN EŞYA ALDILAR

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın etrafındaki 12 bina mühürlendi, 45 aile tahliye edildi. Evlerini tahliye etmek zorunda kalan vatandaşlar, ekiplerin gözetiminde evlerindeki, acil alınması gereken eşyalarını alıp, bölgeden ayrıldı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEME YAPIYOR

Yıkımın ardından enkazın bulunduğu alanda, inşaat ve jeofizik mühendisleri ile mimarların yer aldığı bilirkişi heyeti inceleme yapmaya başladı. Enkaz alanı ve çevresinde, balyozla zemine sert şekilde vurulup, deflektometreyle yer altının sismik ölçümü yapılarak sağlamlık testi gerçekleştirildi. Ölçümler sırasında bölge halkının, enkaz alanı ve çevresinde bulunan barikatlara yaklaşmaması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı

Beşiktaş'ta şoke eden rakam
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı

Beşiktaş'ta şoke eden rakam
Kartalkaya davasında kararın ardından gergin anlar! Bağırarak salondan çıktı

Kararın ardından gergin anlar! Bağırarak duruşma salonundan çıktı
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.