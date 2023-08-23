Gebze'de motosiklet otomobile çarptı, sürücü yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet otomobile çarptı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen Ş.D. idaresindeki 54 FB 150 plakalı motosiklet, yol kenarında bekleyen M.U. idaresindeki 34 FGY 156 plakalı otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel