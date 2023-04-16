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Gebze'de galvaniz fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Gebze'de galvaniz fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde galvaniz fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde galvaniz fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tatlıkuyu Mahallesi 1319/2 Sokak'ta bulunan fabrikada, galvaniz ocaklarından birinden sızan hidrolik yağının alev alması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce büyümeden söndürülen yangında, fabrikada küçük çaplı hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli İtfaiye Gebze Güncel Haberler

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