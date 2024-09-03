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Gebze'de devrilen tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, konteyner yüklü tır devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İbrahim D. yönetimindeki 41 AKA 133 plakalı konteyner yüklü tır, Pelitli Mahallesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede ulaşım kontrollü sağlanırken, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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