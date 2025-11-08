Haberler

Facianın yaşandığı ilçe diken üstünde! Bina tahliye edildi

Facianın yaşandığı ilçe diken üstünde! Bina tahliye edildi
Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 katlı binanın kolonlarında çatlaklar ve yapıda kayma meydana geldiği tespit edildi. 3 ailenin yaşadığı bina tahliye edildi.

  • Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir bina, kolonlarında çatlak oluştuğu gerekçesiyle tedbir amacıyla boşaltıldı.
  • Binada oturan 11 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
  • Riskli yapının yanında bulunan 5 katlı bir bina için yaklaşık 2 ay önce yıkım kararı verildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir bina, kolonlarında çatlak oluştuğu gerekçesiyle tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin çalışmasıyla, binada oturan 11 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen bina faciasının adresi Gebze'de korkutan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstasyon Mahallesi 1411. Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın kolonlarında çatlaklar ve yapıda kayma meydana geldi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen gelen ekipler incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede binaya daha önce ölçüm cihazı yerleştirildiği de tespit edildi. Binada yaşayan 3 aileden oluşan toplam 11 kişi, güvenlik amacıyla akrabalarının yanına taşındı. Riskli yapının yanında bulunan 5 katlı bir bina için ise yaklaşık 2 ay önce yıkım kararı verildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bir bina çökmüş, çöken binanın altında kalan 4 kişi hayatını kaybederken; 1 kişi de yaralı olarak kurtarılmıştı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
