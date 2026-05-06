Kocaeli'de bir daireden kamyonlar dolusu çöp çıkarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binadaki daireden kamyonlarca çöp çıkarıldı.

Mustafa Paşa Mahallesi 707. Sokak'taki 5 katlı binadan kötü kokular gelmesi üzerine Gebze Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu'na ihbarda bulunuldu.

Kuruldan çöplerin bulunduğu dairenin temizlenmesi yönünde karar çıkması üzerine söz konusu adrese Gebze Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Temizlik çalışması başlatan ekipler, 60 yaşındaki S.K'nin içinde bulunduğu daireden çok sayıda kamyona yüklenen çöpleri çıkardı. Ev, çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı.

Sağlık kontrolleri için Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen S.K, tedavisinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Barınma ve Konaklama Merkezi'nde misafir edildi.

Bu arada, S.K'nin, komşuları ve belediye ekiplerinin getirdiği gıdalarla yemek ihtiyacını karşıladığı, yaklaşık 1,5 yıldır evden dışarıya çıkmadığı ve dairenin icra yoluyla başkası tarafından satın alındığı öğrenildi.