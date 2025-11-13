Gebze'de Bina Balkonunun Çökmesi Nedeniyle Tahliye
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binanın balkon duvarının bir kısmının çökmesi üzerine, bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Olayda yaralanan kimse olmadı, 6 bina sakini geçici konaklama merkezine yerleştirildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde balkon duvarının bir bölümü yıkılan 2 katlı bina tahliye edildi.
Gaziler Mahallesi 1780. Sokak'ta bulunan İsmail Y'ye ait binanın ikinci katındaki balkon duvarının bir kısmı bilinmeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralananın olmadığı olayda bina, güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Binada yaşayan 6 kişi, Gebze Belediyesi tarafından geçici konaklama merkezine yerleştirildi.
Ekiplerin inceleme yaptığı binada, yıkılma nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel