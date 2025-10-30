Haberler

Gebze'de 7 Katlı Bina Çöktü: 4 Aile Üyesi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Anne, baba ve iki çocuk enkaz altında kalarak hayatını kaybetti, 18 yaşındaki kızı Dilara ise kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün çöken 7 katlı binanın enkazında bilirkişi heyeti inceleme gerçekleştiriyor.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün saat 07.00 sıralarında çöken binanın enkazında ekiplerin çalışmaları gün boyu ve gece saatlerinde sürdü.

Çocuklardan ikisinin cenazesine ulaşıldığı, 18 yaşındaki genç kızın sağ çıkarıldığı arama kurtarma çalışmaları, anne ve babanın cansız bedenlerinin enkaz altından çıkarılmasıyla bugün 02.40 itibarıyla sona erdi.

Sabah saatlerinde olay yerine gelen, aralarında inşaat ve jeofizik mühendisleri ile mimarın bulunduğu bilirkişi heyeti enkaz alanında inceleme yapıyor.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ve PALGAZ ekipleri de bölgede çalışma gerçekleştiriyor.

Bu arada, enkazdan kurtarılan ve genel sağlık durumu iyi olan ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara Bilir'in Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan, hayatını kaybeden anne Emine, baba Levent ile çocukları Emir ve Hayrunnisa Bilir'in cenazeleri, ikindi vakti Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.

Olay

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı dün sabah 07.00 sıralarında çökmüş, anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı.

Bölgeye sevk edilen 900'den fazla kişiden oluşan arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dün öğleden sonra kardeşlerden Emir ve Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonucu baba Levent ve anne Emine Bilir çiftinin cenazelerini enkazdan çıkarmıştı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Sedat Peker uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Sedat Peker uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin

Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin
Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri

Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri
Ankara'yı karıştıran paylaşım: Meselenin aslı ortaya çıkınca apar topar gözaltına alındı

Ankara'yı karıştıran paylaşım: Gerçek ortaya çıkınca evinden aldılar
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.