Gebze'de 3 Çocuk Annesi Havva Yılmaz Tabancayla Öldürüldü

Gebze'de 3 Çocuk Annesi Havva Yılmaz Tabancayla Öldürüldü
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Gebze'de 3 Çocuk Annesi Havva Yılmaz Tabancayla Öldürüldü
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 28 yaşındaki 3 çocuk annesi Havva Yılmaz tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili genç kadının eşinin de aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 3 çocuk annesi Havva Yılmaz'ın (28) tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Olay, pazar günü saat 03.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Özgür Caddesi'ndeki 2 katlı binanın alt katında meydana geldi. İlk evliliğinden 2 çocuğu olan Nurettin Yılmaz'ın ikinci evliliğini yaptığı 3 çocuğunun annesi Havva Yılmaz, evde, tabancayla vuruldu. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, Havva Yılmaz'ı ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 KURŞUN YARASI

Havva Yılmaz'ın Adli Tıp Kurumu'nda yapılan muayenesinde vücudunda 2 kurşun yarası tespit edildi. Olay sırasında Havva Yılmaz'ın evde bulunan eşi Nurettin Yılmaz ile onun eski iş ortağı Suat Ş., Havva Yılmaz'ın üvey annesi Güleser K. ile amcası Şaban E. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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